Le syndic de Renens aisément réélu au premier tour

Le syndic socialiste de Renens Jean-François Clément a été aisément réélu dimanche au premier tour de l'élection à la Municipalité. Il est le seul à franchir la majorité absolue, près de 58% des suffrages. Il devance deux camarades de parti, les sortants Patricia Zurcher Maquignat et Oumar Niang. La Verte sortante Nathalie Jaccard arrive en 4e position.

(Keystone-ATS) Derrière ce quatuor suivent quatre nouveaux candidats, respectivement la députée au Grand Conseil PLR Elodie Golaz Grilli, le Vert Sylvain Richard et deux représentantes de Fourmi rouge, Carole Castillo et Elizabete Cunha. Pour cette élection, deux municipales et un municipal, tous de gauche, ne se représentaient pas.

