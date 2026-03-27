Le Tribunal de la Sarine déménage de Fribourg à Granges-Paccot

Keystone-SDA

Le Tribunal d’arrondissement de la Sarine (TASA) quitte provisoirement Fribourg pour Granges-Paccot. Le déménagement permettra de réunir dans un même bâtiment appartenant à l’Etat de Fribourg toutes les activités du tribunal, y compris les bureaux et les salles d’audience.

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(Keystone-ATS) Le transfert se déroulera du 2 au 10 avril, ont fait savoir vendredi la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement (DIME) et la Direction de la sécurité, de la justice et du sport (DSJS). La configuration répond aux besoins spécifiques du TASA.

Ceux-ci touchent notamment la confidentialité, le traitement de dossiers sensibles et la tenue d’audiences tout au long de la journée. Le transfert du tribunal à la route d’Englisberg 13, à Granges-Paccot, est provisoire, pour une durée qui est, à ce stade, estimée à environ deux ans, précise le communiqué.

Nuisances

Le déménagement a été planifié pour parer aux nuisances d’un grand chantier ouvert sur des parcelles voisines au bâtiment actuel qui auraient fortement péjoré la poursuite de ses activités et la qualité du travail lors de ses audiences. Il permet d’assurer le bon fonctionnement du tribunal dans des conditions adaptées.

Les travaux nécessaires au transfert du TASA représentent un investissement de quelque 2,4 millions de francs. Ce dernier est couvert par le crédit d’engagement accordé par le Conseil d’Etat pour l’aménagement du site d’Englisberg. Les aménagements réalisés pourront être réutilisés à l’avenir pour d’autres services de l’Etat.

La démarche s’inscrit dans la stratégie immobilière du canton de Fribourg, qui vise à valoriser ses propres surfaces afin de réduire les charges locatives.