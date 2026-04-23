Le verre au-delà de la matière: les collections du Cirva à l’Ariana

Keystone-SDA

Le Musée Ariana à Genève présente dès vendredi et jusqu'au 3 janvier 2027 une rétrospective consacrée aux collections du Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques (Cirva) de Marseille. Intitulée "Le verre, au-delà de la matière", l'exposition porte une vision contemporaine sur une matière travaillée depuis des millénaires.

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(Keystone-ATS) Le Cirva fonctionne comme un laboratoire unique: il accueille en résidence des artistes et designers du monde entier souvent sans expérience préalable du verre et les met en contact avec des équipes spécialisées en technique, chimie et ingénierie. Proposant de découvrir ces projets de recherche, la rétrospective fait dialoguer design et arts visuels dans une approche transdisciplinaire.

Ni solide ni liquide

L’exposition se penche sur plusieurs thématiques, dont l’origine mythique et géologique du verre, la remise en question des techniques établies et la nature physique chaotique du matériau (ni solide ni liquide). Elle s’intéresse également au devenir des objets une fois sortis de l’atelier.

Aussi abordés, le mystère qui entoure les centres verriers historiques (Murano, Bohême), les formes hybrides mêlant verre et biologie, les usages scientifiques et optiques du verre, sa relation au temps et à la lumière ainsi que le travail avec le feu.

Le public pourra découvrir entre autres l’œuvre emblématique et énigmatique de James Lee Byars «Le Petit Ange rouge de Marseille»: 333 sphères de verre animées d’un rouge vénitien rare.

Soulages et les autres

L’exposition a été conçue en partenariat avec le Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Etienne Métropole (MAMC+). Elle s’inscrit dans la vocation transdisciplinaire du Musée Ariana, qui cherche à diversifier le regard porté sur l’époque à travers les arts du verre et de la céramique.

Le Cirva a été créé en 1983 à l’initiative du Ministère de la culture français. Il est installé depuis 1986 à Marseille dans une ancienne manufacture du quartier de la Joliette.

Parmi les noms illustres ayant travaillé dans cette institution figurent Pierre Soulages, Gaetano Pesce, Jean-Michel Othoniel, Pierre Huyghe, Philippe Parreno, Bob Wilson, Ettore Sottsass ou encore les frères Bouroullec.