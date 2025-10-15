Le vignoble «Aigle les Murailles» redonne de l’espace à son lézard

Keystone-SDA

Le vignoble "Aigle les Murailles" dans le Chablais vaudois redonne de l'espace à son lézard vert emblématique. Un arrachage de 1000 m2 de vigne a permis la mise en place de plusieurs prairies fleuries mercredi afin de créer des habitats favorables au reptile dans la parcelle, a indiqué le groupe Schenk Suisse.

3 minutes

(Keystone-ATS) La célèbre bouteille de chasselas «Aigle les Murailles» de la Maison Badoux arbore depuis plus d’un siècle le lézard vert du peintre Frédéric Rouge sur son étiquette. Le reptile, considéré actuellement comme menacé, s’est particulièrement fait rare dans le canton de Vaud et semble avoir déserté la parcelle historique du vignoble.

Ces dernières décennies, les améliorations foncières dans la zone viticole ont entraîné la disparition de nombreuses haies, friches, pairies et autres habitats propices au lézard vert et accentué le morcellement du paysage. L’utilisation des produits phytosanitaires a également déprécié la valeur écologique des vignobles, explique le communiqué du groupe Schenk, qui a acquis la Maison Badoux en 2008.

De l’école de Changins…

Sous l’impulsion du groupe, la nouvelle organisation du domaine viticole a entrepris d’améliorer la situation du lézard vert au sein de la parcelle de la marque, est-il rappelé. Tout d’abord en 2018, en proposant un travail de bachelor au sein de l’école de Changins.

Conjointement à l’évaluation de l’état des populations du lézard à proximité et au sein de ce vignoble, ce travail avait comme objectif d’identifier des mesures pour permettre au reptile (absent de la parcelle selon les relevés de l’étude) de reprendre ses quartiers dans les vignes d'»Aigle les Murailles». Il avait permis, entre autres, d’identifier une population importante de lézards verts à proximité du site.

Différentes mesures proposées par l’étude ont été ensuite réalisées, notamment la mise en lumière d’une série de bosquets et de cordons boisés localisés au sein de la parcelle, afin de rendre les structures plus adaptées à l’espèce. Malheureusement, le lézard n’a pas encore été observé dans le vignoble malgré les démarches effectuées, selon le communiqué.

… à Pro Natura

Pour favoriser l’espèce, des dispositions supplémentaires devaient donc être considérées. Courant 2025, en collaboration avec l’Action Lièvre & Cie VD, VS, GE de Pro Natura et avec l’expertise du Centre de coordination pour la protection des amphibiens et des reptiles de Suisse (karch), de nouvelles mesures de promotion ont été discutées et validées. Ainsi, 1000 m2 de vigne de la parcelle historique ont été arrachés à l’automne 2025 permettant le semis de trois prairies fleuries d’une surface allant de 150 à 400 m2.

«D’ici la fin de l’année, les zones semées seront aussi agrémentées de haies et d’arbustes afin de permettre au lézard de se protéger des éventuels prédateurs. Les futures prairies permettront la connexion entre les différents bosquets et cordons boisés localisés au sein de la parcelle, mais offriront également des habitats à part entière, susceptibles d’accueillir plusieurs couples de lézards verts», détaille le groupe Schenk.