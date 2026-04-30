Le Village lacustre célèbre ses 30 ans à Gletterens (FR)

Keystone-SDA

Le Village lacustre de Gletterens (FR) fête en 2026 ses 30 ans d’existence. L'histoire de ce "site unique", musée à ciel ouvert, est marquée par trois décennies dédiées à la transmission, à l’expérimentation et à la valorisation des savoir-faire préhistoriques.

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(Keystone-ATS) Le lieu ouvre officiellement ses portes dimanche pour une saison placée sous le thème des «célébrations et rites de passage», ont indiqué jeudi les organisateurs. La thématique 2026 emmène les visiteurs au coeur des pratiques sociales et symboliques des sociétés préhistoriques, précise le communiqué.

«Derrière chaque geste, chaque objet, chaque feu allumé, se cachent des moments de vie, des passages et des liens tissés entre les gens». Véritable moteur de vie du site, le programme d’animations constitue l’offre «centrale» du Village lacustre, a-t-il été relevé jeudi lors d’une conférence de presse.

Sentier didactique

Tout au long de la saison, une programmation «riche et variée» rythmera la vie du site: stages, animations, conférences et spectacles. Ces activités, disponibles sur réservation, sont conçues pour s’adapter à des publics variés (écoles, familles et spécialistes), mais aussi groupes d’entreprises en quête de cohésion.

Le contenu et la complexité des ateliers sont modulables selon le niveau de connaissance et les intérêts spécifiques de chaque groupe, «garantissant une expérience sur mesure». En collaboration avec l’Association de la Grande Cariçaie, touchant aussi à la rive sud du lac de Neuchâtel, un sentier didactique a vu le jour.

Archéologie

Ce dernier invite à porter un «autre regard» sur le paysage environnant. Les plantes du quotidien sont ainsi les mêmes que celles utilisées par les ancêtres: pour se nourrir, se soigner, construire ou créer. «Ce parcours est une invitation à ralentir, observer et renouer avec ce lien ancien au vivant.»

Autre projet phare: les «chroniques de la Préhistoire», une expérience de visite «enrichie et connectée». Grâce à des QR codes, les visiteurs accèdent à des contenus interactifs présentant les dernières découvertes archéologiques, développés en collaboration avec le Service archéologique de l’Etat de Fribourg.