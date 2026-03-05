La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Le vol spécial de Swiss est parti d’Oman en direction de Zurich

Keystone-SDA

Le vol spécial organisé par Swiss pour permettre à des voyageurs bloqués au Moyen-Orient de rentrer en Suisse a décollé d'Oman jeudi matin avec un peu de retard. Il doit arriver à Zurich vers 14h30.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Avec ce vol, la compagnie souhaite «apporter une contribution concrète et soutenir les personnes concernées dans cette situation difficile», avait-elle annoncé mercredi. Cet Airbus A340 permettra de ramener au pays 120 personnes.

Celles-ci peuvent voler à un tarif préférentiel, qui ne couvre pas les coûts de la compagnie. Le vol est effectué en étroite coordination avec le DFAE mais ce n’est pas un vol d’évacuation subventionné, a précisé Swiss.

Sur place, la situation reste tendue au Moyen-Orient, au sixième jour des attaques américano-israéliennes contre l’Iran: le nombre de touristes suisses bloqués se monte à 5200 au moins, selon le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

