L’Ecole des métiers Fribourg (EMF) fête ses 130 ans

Keystone-SDA

L’Ecole des métiers de Fribourg (EMF) célèbre en 2026 son 130e anniversaire avec une série d’événements culturels, pédagogiques et festifs. Ces derniers mettront en lumière son rôle essentiel dans la transmission des savoirs et le développement professionnel depuis plus d’un siècle.

(Keystone-ATS) Fondée en 1896, l’EMF est aujourd’hui un établissement «de référence» dans la formation professionnelle, a-t-elle indiqué dans un communiqué. L’école offre des cursus techniques menant au certificat fédéral de capacité (CFC) dans les domaines de l’automatique, l’électronique, l’informatique et la polymécanique

Ces formations sont complétées par une maturité professionnelle technique, architecture et sciences de la vie (TASV), intégrée au CFC (MP1) ou post-CFC à plein temps ou en emploi (MP2). L’EMF compte ainsi 460 apprentis avec maturité intégrée MP1 et 120 personnes en formation post-CFC MP2.