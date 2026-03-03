Les écoles privées devraient pouvoir délivrer la maturité cantonale

Le sujet a fortement divisé la gauche et la droite du Grand Conseil vaudois: la possibilité ou non pour les écoles privées de délivrer des certificats cantonaux de maturité gymnasiale et non uniquement des maturités fédérales, comme actuellement. Ce sont le PLR, l'UDC et les Vert'libéraux qui ont fait pencher la balance mardi en faveur du privé. Un vote à confirmer en deuxième débat.

(Keystone-ATS) Les députés devaient se prononcer sur une modification de la loi sur l’enseignement secondaire supérieur (LESS) afin de permettre un examen de fin de maturité qui délivre un certificat cantonal pour les écoles privées. Le Département de l’enseignement (DEF) avait été saisi d’une demande de l’Association vaudoise des écoles privées (AVDEP), souhaitant être à pied d’égalité avec le public.

Les écoles privées argumentaient d’avoir un programme d’études connu, une réglementation qui leur est propre, mais qu’elles sont soumises à un examen de maturité fédérale qui ne correspond pas à un programme spécifique et dont le contenu des épreuves n’est pas prévisible. L’AVDEP estime que ses écoles ne peuvent pas adapter leur programme par rapport à un examen qui change chaque année.

Déjà effectif ailleurs en Suisse

Dans le cadre de la maturité vaudoise, il s’agirait de passer un examen conforme à l’application du plan d’études, ce qui signifie qu’il y aurait un ensemble plus cohérent, selon l’association.

Le Conseil d’Etat a décidé d’accepter cette demande sachant qu’il y a plusieurs autres cantons, surtout en Suisse alémanique, qui le font déjà et que ça se passe bien, selon lui. Le dernier en date est le Canton de Genève, le seul en Suisse romande. Le gouvernement rappelle aussi qu’environ 7% des élèves vaudois sont scolarisés en écoles privées.

Plusieurs conditions devront être respectées, dont celle que le Canton facture des émoluments en particulier pour la constitution des dossiers de reconnaissance, la validation et l’évaluation des examens, etc. Cette charge de travail ne va pas engendrer de coûts supplémentaires pour l’Etat, car il s’agit de facturer des émoluments pour le travail que les services auront à fournir.

Tout ce qui est mis dans la loi garantit que les conditions d’accréditation de ces écoles, de suivi de la qualité des enseignants, de suivi du plan d’études, de gouvernance de l’école, d’assurance qualité et de procédure d’examen, feront l’objet d’une analyse stricte de la part de l’Office de l’enseignement gymnasial. Elle se fera selon les mêmes normes que pour les gymnases vaudois.

Gauche hostile

Lors des débats, répartis sur deux séances du Parlement, la gauche de l’hémicycle ne l’a pas entendu de cette oreille. Le PS a dit craindre l’apparition d’un «enseignement à deux vitesses», l’un payant et l’autre gratuit, qui créera «une inégalité des chances», «une fragmentation sociale» ou encore «une concurrence malsaine pour attirer les meilleurs enseignants».

A droite, on a défendu «une solution équitable et cohérente» qui «ne coûte rien à l’Etat». Elle a estimé qu’elle était «complémentaire au secteur public». Le PLR a estimé qu’il n’y avait «pas de risque de concurrences salariales». «La société évolue et les écoles privées offrent une diversité de pédagogie et une complémentarité», a affirmé un élu UDC.

Le ministre de l’éducation Frédéric Borloz a plaidé pour cette petite réforme qu’il a qualifiée de «logique». Il s’agit d’équilibrer la formation proposée par ces écoles privées et l’examen final, a-t-il dit en substance. Il a aussi insisté sur le fait que tous les frais seront pris en charge par les écoles privées.

Au vote à l’issue du premier débat, le projet de modification de la LESS a passé la rampe grâce aux voix de la droite et des Vert’libéraux. Le plénum a, en revanche, refusé un deuxième débat immédiat. Il aura lieu prochainement et, sauf surprise, devrait confirmer le vote de mardi.