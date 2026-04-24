Les 18 chiots sauvés par la SPA Valais en janvier ont été adoptés

Keystone-SDA

Le sauvetage avait marqué les esprits: en janvier dernier, la SPA Valais avait accueilli 18 petits chihuahuas de la même fratrie au sein du refuge d’Uvrier, près de Sion. Le dernier chiot sera adopté samedi.

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(Keystone-ATS) L’histoire, mise en avant par Rhône FM, est sur le point de connaître son dénouement. Après trois mois passés à s’occuper des animaux, l’association a finalisé la dernière demande d’adoption, parmi les centaines reçues en quelques heures, provenant de toute l’Europe.

C’est un «aboutissement suprême», se réjouit sur les ondes de la radio valaisanne la présidente de la SPA Valais Biliana Perruchoud. Il s’agissait de sélectionner les profils afin de trouver le lieu adapté et la meilleure famille, pour que les besoins de chaque chien soient comblés, poursuit-elle.

«Les chiens étaient à l’intérieur et n’avaient pas l’habitude de sortir, continue la responsable de l’association. Il fallait en tenir compte. Un important travail de sociabilisation a été fait.»

Besoin de soins

A leur arrivée en début d’année, les mâles et les femelles ont été séparés en petits groupes afin de «pouvoir observer leur comportement» et mieux cerner la personnalité de chacun, dans le but de «faire le plus juste possible», précise Biliana Perruchoud. Certains des chiots ont d’ailleurs été adoptés ensemble.

Une cagnotte avait été mise en place en parallèle afin de couvrir les frais des soins vétérinaires, explique encore la présidente de la SPA. Aucun des chihuahuas n’était vacciné, pucé ni stérilisé. Environ 7000 francs ont été récoltés, couvrant une partie des coûts engagés pour leur prise en charge.

Les 18 chiots appartenaient à un particulier qui s’est laissé progressivement dépasser par les naissances et la situation, relève Biliana Perruchoud. «Les plus âgés avaient 3 ans et les plus jeunes 3 jours. C’est le propriétaire lui-même qui nous avait contactés afin que nous puissions lui venir en aide.»