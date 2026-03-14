Les 200 ans de Suchard fêtés cet automne à Neuchâtel

Keystone-SDA

La Ville de Neuchâtel va célébrer du 1er octobre au 30 novembre les 200 ans de Suchard. De nombreuses activités sont programmées, dont l'un des moments forts sera le festival Chocolatissimo. La population est invitée à partager des souvenirs en lien avec l'entreprise chocolatière, fondée en 1826 par Philippe Suchard.

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(Keystone-ATS) Suchard «a profondément marqué l’histoire industrielle, urbaine et sociale de Serrières et contribué au rayonnement de Neuchâtel au-delà des frontières», a indiqué la Ville. Cette dernière souhaite valoriser cet héritage «en l’inscrivant pleinement dans sa stratégie touristique et culturelle».

En plus du festival Chocolatissimo, le Jubilé Suchard proposera diverses manifestations dont une exposition en plein air de photos d’archives, un cycle de conférences thématiques, des visites guidées à Serrières et un parcours ludique et interactif Totemi lié à l’histoire de la chocolaterie. Les festivités s’ouvriront le 1er octobre par une soirée anniversaire.

La population est invitée à contribuer à cette mémoire collective. La Ville espère que d’anciens employés de Suchard ou des habitants du quartier partageront des témoignages, souvenirs et archives photographiques. Le programme détaillé des festivités sera dévoilé début septembre.