Les associations fribourgeoises de la santé contre la LAFE

Keystone-SDA

Les associations professionnelles dans le domaine de la santé du canton de Fribourg ont mis en garde mardi sur les conséquences de la mise en oeuvre de la loi sur l'assainissement des finances de l'Etat (LAFE) et le programme d'assainissement des finances de l'Etat (PAFE). Elles soulignent que le secteur de la santé est déjà fortement sous pression.

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(Keystone-ATS) La population fribourgeoise se prononcera le 26 avril sur la loi sur l’assainissement des finances, votée en octobre dernier par le Grand Conseil. La gauche et les syndicats, qui ont lancé le référendum, appellent à son rejet. Le PAFE prévoit 85 mesures représentant 405 millions d’améliorations du budget de l’Etat entre 2026 et 2028.

Pour les associations professionnelles de la santé, le personnel de l’Hôpital fribourgeois (HFR), mais aussi les patients font les frais de la politique d’austérité. «Le Conseil d’Etat est assis sur une montagne d’argent. La réalité, c’est que la situation financière de l’Etat de Fribourg, loin d’être préoccupante, est tout simplement exceptionnelle», ont-elles affirmé dans un communiqué.

L’HFR a besoin de moyens financiers sur le terrain, pour augmenter la dotation en personnel, combattre la surcharge de travail, ainsi que pour et améliorer les conditions de travail du personnel, ont affirmé les associations professionnelles.