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Les cantons de Suisse occidentale contre l’initiative de l’UDC

Nathalie Fontanet, présidente du gouvernement cantonal de Genève
«Si elle est approuvée par les électeurs le 14 juin, cette initiative populaire entraînerait une pénurie importante de personnel dans les secteurs de la santé, de l'éducation et des transports publics », ont fait valoir les cantons. Keystone-SDA

Les cantons de Suisse occidentale sont opposés à l'unanimité à l'initiative de l'UDC "Pas de Suisse à 10 millions" soumise le 14 juin prochain au peuple. Celle-ci ignore les disparités régionales, fragilise durablement l'économie et menace la voie bilatérale avec l'UE.

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(Keystone-ATS) La Conférence des gouvernements de Suisse occidentale (CGSO) «s’oppose fermement» à l’initiative, a affirmé lundi à la presse à Meyrin (GE) la conseillère d’Etat genevoise Nathalie Fontanet. «Ce texte ne propose aucune solution aux problèmes de la population» et il «en générerait», dit-elle.

Selon la CGSO, l’initiative viole «les souverainetés cantonales» et «la solidarité nationale». Et certains cantons comme celui du Jura, où la population stagne, seraient affectés.

Côté économique, la pénurie de personnel serait importante dans la santé, l’éducation ou les transports publics. La Suisse pourrait manquer d’environ 460’000 travailleurs à plein temps d’ici 2035, fait remarquer la CGSO.

Autre argument, la voie bilatérale serait menacée, y compris la collaboration sur l’asile.

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