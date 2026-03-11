La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Les CFF ont enregistré un record d’affluence en 2025

Les Chemins de fer fédéraux suisses ont établi un record en termes de nombre de passagers en 2025.
Les CFF ont établi un record en matière de nombre de passagers en 2025. Keystone-SDA

En 2025, les CFF ont enregistré taux d'affluence record, avec 1,43 million de passagers. Malgré 20'000 chantiers, la ponctualité du réseau a légèrement augmenté et la réorientation du trafic marchandises "suit son cours".

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’an dernier, 94,1% des trains sont arrivés à l’heure, contre 93,2% en 2024, annoncent les CFF mercredi. Le nouvel horaire pour la Suisse romande et un regroupement des travaux, effectués lors d’interruptions globales, ont participé à ce progrès, selon eux.

Si la demande a augmenté, les frais d’exploitation, de maintenance et d’énergie aussi. Les CFF constatent aussi un recul des produits du trafic marchandises.

L’entreprise a généré un bénéfice de 496 millions de francs, presque le double des 275 millions atteints en 2024. Mais il est dû à des «effets positifs uniques» et ne contribue ainsi pas à la réduction de la dette, note-t-elle.

Les CFF doivent encore se pencher sur divers défis, comme le retard des trains étrangers aux gares frontières. La sécurité reste aussi un «thème central».

