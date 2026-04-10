Les citoyens de Guin devront réélire leur Conseil général

Keystone-SDA

Les résultats des élections au Conseil général de Guin (FR) sont annulés par le Tribunal cantonal, environ 135 bulletins présentant de grandes similitudes. Les citoyens devront donc revoter.

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(Keystone-ATS) La Préfecture de la Singine avait signalé le cas au Ministère public après les élections du 8 mars dernier. La suspicion touche environ 4% des bulletins déposés. A la suite de la votation, le préfet Manfred Raemy avait fait état d’une «suspicion de captation de suffrages, au sens de l’article 282bis du Code pénal».

Selon une analyse de la police scientifique, sur laquelle se base l’arrêt du tribunal rendu public vendredi, plusieurs personnes auraient rempli plus d’un bulletin. Les 135 bulletins de vote très similaires portent le nom d’un seul candidat, qui a été élu et le numéro de la liste du Centre.

De nouvelles élections doivent se tenir «dès que possible», selon l’arrêt. En attendant leur tenue, le Conseil général pourra entrer en fonction de manière provisoire.

Cette décision ne concerne pas l’élection au Conseil communal.