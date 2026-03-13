Les défenseurs de la LAFE lancent leur campagne à Fribourg

Keystone-SDA

Les tenants de la loi sur l'assainissement des finances de l'Etat (LAFE) à Fribourg lancent leur campagne en vue du référendum du 26 avril. Selon eux, le texte, combattu par la gauche et les syndicats, vise "avant tout à maîtriser la croissance des charges pour éviter des mesures beaucoup plus lourdes à l’avenir".

(Keystone-ATS) Le comité «Oui à la LAFE» a présenté ses arguments vendredi à Fribourg. Composé de représentants du PLR, du Centre et de l’UDC, les trois partis bourgeois étant nettement majoritaires au Grand Conseil, il appelle la population fribourgeoise à soutenir une loi «nécessaire pour préserver la stabilité financière du canton».

Sa campagne repose sur trois axes principaux: éviter une explosion des impôts, protéger les générations futures de mesures beaucoup plus lourdes et garantir la pérennité des prestations publiques. Selon le comité, la votation du 26 avril constitue un «choix clair entre responsabilité financière et report des problèmes à plus tard».

Equilibre constitutionnel

«Face au déséquilibre croissant entre l’évolution des dépenses et des recettes, la LAFE vise à corriger progressivement la situation, tout en respectant l’obligation constitutionnelle de l’équilibre budgétaire», a dit le comité, pour qui ni baisse des prestations ni diminution des salaires du personnel de l’Etat ne sont prévues.

«La LAFE n’est pas une politique d’austérité», ont indiqué encore les représentants du comité. «Elle est une mesure de responsabilité pour stabiliser les finances publiques et préserver durablement les prestations dont la population bénéficie. Il s’agit de choisir la responsabilité», ont-ils ajouté en guise de conclusion.

LAFE et PAFE

Pour rappel, la LAFE est la partie de la compétence revenant au Grand Conseil du programme d’assainissement des finances de l’Etat, le fameux PAFE. Ce dernier vise à réaliser des économies de l’ordre de 400 millions de francs entre 2026 et 2028. Le référendum a été demandé par le PS, les Vert-e-s, la FEDE et le SSP.

Le référendum a abouti avec la validation de 10’419 signatures sur les 11’756 déposées à la Chancellerie d’Etat le 13 janvier, sachant que 6000 étaient requises. Les opposants lanceront leur campagne mardi prochain, en dénonçant ce qu’ils appellent la «cure d’austérité» voulue par le Conseil d’Etat et le centre-droit.

La perspective d’une votation avait poussé l’exécutif à retirer son projet de budget 2026, avant même la discussion devant le Grand Conseil. Le canton de Fribourg a ainsi commencé l’exercice en cours sans budget. A l’issue de la consultation populaire du 26 avril, une nouvelle copie sera soumise aux députés à fin juin.