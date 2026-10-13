Les escroqueries au faux banquier continuent de faire des victimes

Keystone-SDA

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Les escroqueries de type faux policier ou faux banquier continuent de sévir à Fribourg et dans le reste de la Suisse romande. Afin de gagner la confiance de leurs cibles, les escrocs adaptent leurs méthodes. Alors que les premiers contacts se faisaient jusqu’ici principalement par téléphone, ils peuvent désormais s’effectuer par message ou par e-mail.

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(Keystone-ATS) Ce phénomène peut toucher des personnes de tout âge, met en garde mardi la police cantonale fribourgeoise. Les affaires survenues dans le canton de Fribourg au mois de septembre ont permis l’arrestation de trois auteurs présumés, des ressortissants français. Mais elles illustrent aussi l’évolution des méthodes employées par les escrocs.

La semaine passée, quatre nouvelles personnes âgées entre 56 et 89 ans ont été victimes de cette arnaque aux faux banquiers. Dans chacun des cas, les victimes ont reçu un message sur leur téléphone portable signalant un prétendu débit sur leur compte bancaire. Les destinataires étaient invités à contacter un numéro de téléphone en cas de contestation de la transaction.

Lorsqu’elles rappelaient ce numéro, les victimes étaient mises en relation avec un faux conseiller bancaire. Et sous le prétexte de sécuriser leurs avoirs, celui-ci leur demandait de découper leur carte bancaire tout en conservant la puce, puis de placer le tout dans une enveloppe afin qu’une personne vienne la récupérer.

Les escrocs ont utilisé ces cartes pour effectuer des retraits. Le préjudice total s’élève à plus de 90’000 francs. Les auteurs n’ont pas encore été identifiés.

Depuis le début de cette année, près de 750 cas d’escroquerie aux faux policiers et aux faux banquiers ont été signalés à la police cantonale fribourgeoise. Et sur ce nombre, 130 ont permis aux malfaiteurs de s’emparer de 800’000 francs en liquide et de dizaines de milliers de francs en objets de valeur.

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