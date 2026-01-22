Les Etats-Unis disent avoir formellement quitté l’OMS qui conteste

Keystone-SDA

Les Etats-Unis annoncent avoir formellement quitté l'Organisation mondiale de la santé (OMS) depuis jeudi. Mais celle-ci n'a toujours pas reçu les 260 millions de dollars d'arriérés dus par Washington et qui permettraient légalement de valider ce retrait.

1 minute

(Keystone-ATS) L’OMS a «échoué à approuver urgemment des réformes», ont dit le département de la santé (HHS) et le département d’Etat. En début d’année dernière, le président Donald Trump avait annoncé avoir enclenché le dispositif d’un an pour le retrait de l’organisation qu’il accuse d’avoir été trop proche de la Chine pendant la pandémie.

L’OMS avait récemment expliqué que l’accord de 1948 entre les Etats-Unis et elle prévoit non seulement un préavis d’un an, mais aussi le paiement de toutes les contributions financières dues. Or, des «arriérés» subsistent, avait précisé un responsable juridique. Et ceux-ci n’ont pas été payés «à notre connaissance», a précisé jeudi à Keystone-ATS un porte-parole de l’institution.