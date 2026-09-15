Les Etats-Unis frappent des produits canadiens d’une surtaxe de 50%

Keystone-SDA

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Washington a relevé mardi les droits de douane à l'encontre d'une série de produits canadiens dans le cadre de la guerre commerciale entre les deux voisins.

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(Keystone-ATS) Certains fromages, fourrures d’animaux, bateaux à moteur, produits à base de papier ou d’acier sont maintenant frappés d’une surtaxe de 50% à l’entrée aux Etats-Unis.

A l’inverse, des marchandises qui avaient été visées par une surtaxe de même ampleur sont désormais exemptées. Cela concerne le papier toilette, le ciment ou encore le whisky en contenant de plus de quatre litres.

Ces changements ont été annoncés la semaine dernière, après qu’Ottawa a imposé des droits de douane sur des produits américains en réponse à des surtaxes mises en place au préalable par Washington.

Fâché de voir le Canada riposter, le gouvernement américain a aussi prévu d’interdire l’importation de certains produits canadiens à compter du 29 septembre. La liste comprend des boissons alcoolisées, un produit laitier comme le lactosérum et les grosses motos de plus de 800 centimètres cubes.

Disposant du premier marché mondial à sa frontière, l’économie canadienne a développé depuis des décennies une grande dépendance à l’égard des Etats-Unis où sont acheminés près des trois quarts de ses exportations.