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Les fraises arrivent en nombre mais un peu plus tard que d’habitude

Keystone-SDA

La saison des fraises suisses a débuté avec un peu de retard. Dans les prochaines semaines, jusqu'à 1100 tonnes par semaine sont attendues, annonce mardi la Fruit-Union Suisse (FUS).

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(Keystone-ATS) Les fraises suisses ont bien supporté la période de froid autour des Saints de glace à la mi-mai. La maturation a été légèrement retardée par le froid et la récolte principale est donc repoussée d’environ une semaine, explique la FUS. Mais les fraises s’annoncent «aromatiques et d’excellente qualité».

La Fruit-Union Suisse s’attend à une récolte totale de 7500 tonnes. Cela équivaut à une augmentation de 3% par rapport à la moyenne des cinq dernières années.

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