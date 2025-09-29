La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Les institutions culturelles biennoises incarnent le bilinguisme

Les institutions culturelles biennoises estiment jouer un rôle important dans l'identité bilingue de la Ville de Bienne. Si elles considèrent que le maintien d’une offre ou d’un fonctionnement bilingue constitue un enrichissement, elles ajoutent que cela représente aussi un défi.

(Keystone-ATS) Ces conclusions sont tirées d’un baromètre sur le bilinguisme dans les institutions culturelles biennoises réalisé par le Forum du bilinguisme, sur mandat de la Ville de Bienne. La démarche visait à mieux comprendre leur vécu face au contexte bilingue dans lequel elles évoluent. Au total, 21 institutions sur les 30 qui ont été sollicitées ont répondu au questionnaire en ligne.

Ce sont 85% des institutions qui annoncent offrir des prestations bilingues complètes ou partielles. Elles perçoivent cela comme un atout d’attractivité pour leurs offres, mais également pour la Ville de Bienne. S’ajoute à cela le rôle de pont entre les cultures linguistiques pour tisser des réseaux professionnels.

Les résultats mettent en évidence que le bilinguisme est vécu à la fois comme une opportunité, mais aussi comme un défi sur le plan financier, administratif et organisationnel. Ils tendent à mettre en lumière le besoin des institutions de mieux intégrer la réalité bilingue dans la planification budgétaire, relèvent lundi le Forum du bilinguisme, la Ville de Bienne et le Conseil des affaires francophones de Biel/Bienne dans un communiqué.

