Les mesures contre la grippe aviaire levées dès le 1er avril

Keystone-SDA

Les mesures prises pour prévenir la propagation de la grippe aviaire vont être levées à partir du 1er avril. L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) justifie cette décision par l'absence de cas en Suisse depuis la mi-février.

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(Keystone-ATS) Renforcées en novembre, les mesures de protection visaient à éviter les contacts entre les oiseaux sauvages et la volaille domestique, rappelle l’OSAV lundi dans un communiqué. Il était notamment question de limiter les sorties en plein air à des aires protégées des oiseaux sauvages ou de détenir les différentes espèces de volailles séparément.

Depuis mi-février, plus aucun cas de maladie n’a été confirmé chez les oiseaux sauvages en Suisse. Le virus de la grippe aviaire reste, certes, présent en Europe, mais le nombre de cas est en recul, souligne l’Office.

Enfin, l’OSAV se veut également rassurant concernant le risque de contagion par les oiseaux migrateurs, car ils ont en grande partie rejoint leurs quartiers d’été.