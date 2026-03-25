Les microplastiques au coeur des débats du procès Nestlé en France

Keystone-SDA

"On n'a rien à cacher", a insisté mercredi matin un représentant de Nestlé, au troisième jour du procès à Nancy de la multinationale pour des décharges sauvages près de ses sites d'embouteillage d'eau dans les Vosges.

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(Keystone-ATS) La question de la pollution par microplastiques dans l’eau et le sol autour des décharges incriminées, près de Vittel, a été au coeur des débats devant le tribunal correctionnel, même si les analyses commandées par le parquet lors de l’enquête, qui montraient des «taux incommensurables» de ces polluants, ont été supprimées de la procédure et ne peuvent plus être débattues.

Nizar Benismail, responsable du laboratoire central de Nestlé, le NQAC (pour Nestlé Quality Assurance Center), a témoigné toute la matinée, assurant que les résultats des analyses commandées par l’entreprise et réalisées par trois laboratoires sur les forages utilisés pour l’eau de ses marques Vittel, Contrex et Hépar, ne montraient aucune pollution aux microplastiques.

Le représentant a pourtant aussi insisté sur le fait que les microplastiques sont «ubiquitaires dans l’environnement», soulignant par exemple que «un demi-million de microplastiques (sont) libérés à chaque fois que l’on fait une lessive».

S’il n’existe pas, aujourd’hui, de seuil maximum en France, Nestlé s’est fixé, en interne, un seuil de huit microparticules de plastique par litre au maximum dans ses bouteilles commercialisées. Un seuil «globalement» pas atteint, même s’il peut y avoir, selon lui, des valeurs «légèrement supérieures» voire quelques pics «liés au bouchon craqué au moment d’ouvrir la bouteille», qui génère un peu de poussière.

Des analyses de 2019-2020 publiées mercredi par Mediapart révèlent des taux allant jusqu’à 106 microparticules de plastique par litre dans des bouteilles en verre. «Le bouchon est plus fragile» sur ce type de bouteilles, a expliqué le représentant de Nestlé devant le tribunal.

«Apporter la contradiction»

Cela ne relève pas des faits poursuivis devant le tribunal, a tranché Didier Gastaldi, le président.

Pour M. Benismail, il n’est pas possible que les résultats des trois analyses de l’eau des forages présentées par Nestlé à l’audience soient trafiqués, en raison du «processus d’accréditation» des laboratoires qui «empêchent de toucher aux résultats». «La procédure est entièrement enregistrée.»

«Je suis incapable de vous dire si ce qu’il dit est vrai ou pas !», s’est exclaffée Me Florence Dole, avocate d’associations environnementales, insistant sur le fait qu’il n’y a «qu’un expert indépendant qui pourra(it) apporter de la contradiction» à ce qu’avance le représentant de Nestlé.

Mardi, le tribunal a refusé d’accéder aux demandes des parties civiles et du procureur d’ordonner de nouvelles analyses, indépendantes, afin notamment de quantifier les taux de microplastiques dans les eaux et sols.

Cette demande, qui fait suite à l’annulation lundi, par le tribunal, d’une grande partie des pièces relatives à la pollution aux microplastiques et notamment d’une analyse à charge contre l’industriel, a été jointe au fond. Les débats se poursuivent donc comme prévu initialement, jusqu’à vendredi.

Nestlé Waters Supply Est, filiale du géant suisse chargée de ses eaux minérales, est poursuivie pour avoir «exploité» ou «géré» des décharges sauvages contenant plus de 473.000 mètres cubes de bouteilles en plastique et autres polluants dans quatre communes vosgiennes proche des sites où elle embouteille ses marques Vittel, Contrex et Hépar.

Elle se voit également reprocher d’avoir «laissé s’écouler dans les eaux superficielles et souterraines» des «particules de microplastiques» à des concentrations «rendant toute vie aquatique impossible et ayant des effets nuisibles sur la santé, la flore et la faune».