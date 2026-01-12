Les Mosses-Leysin: projet retravaillé pour l’enneigement artificiel

Keystone-SDA

Le projet d’enneigement mécanique du domaine skiable Les Mosses - Leysin (VD) fait l’objet d’une nouvelle mise à l’enquête publique. Retiré en 2023 pour être repensé, le dossier a été profondément retravaillé afin de répondre aux préoccupations exprimées par les services cantonaux, les associations et les riverains. Des oppositions sont probables.

(Keystone-ATS) La nouvelle version du projet vise à garantir l’avenir touristique des Alpes vaudoises tout en réduisant son empreinte écologique. Son élaboration a fait l’objet d’une collaboration étroite entre la société des remontées mécaniques Télé-Leysin-Les Mosses-La Lécherette (TLML), les communes concernées, la Direction Générale de l’Environnement (VD) et des experts environnementaux indépendants, annoncent les partenaires du projet lundi dans un communiqué.

Dans le détail, le projet nécessitera moins d’énergie pour plus d’efficacité. La consommation d’électricité issue du réseau suisse diminuera par rapport à la situation actuelle. En effet, plus de 30% de l’électricité nécessaire à l’alimentation de 175 nouveaux enneigeurs (109 à Leysin et 66 aux Mosses) proviendra d’une autoproduction par turbinage, expliquent-ils.

175 nouveaux canons à neige

L’eau sera prélevée dans le lac de l’Hongrin, puis restituée à 90% au printemps, contribuant à la production d’électricité sur son trajet. L’empreinte hydrique est inférieure à celle de projets comparables: en proportion aux volumes de pluie sur les domaines du plan partiel d’affectation (PPA) intercommunal du domaine skiable de Leysin et du Plan d’affectation cantonal (PAC) aux Mosses, le prélèvement équivaut à une cuillère à café d’eau retirée sur un litre consommé ou à 0,5%.

Le projet permet également d’apporter des solutions concrètes pour la sécurité locale: des prises d’eau pour défense incendie et pour l’eau de secours seront mises en place ainsi que des points d’abreuvage pour le bétail alpin.

Les canalisations seront entièrement enterrées sur 21 kilomètres. Le tracé a été conçu de telle sorte à éviter les zones naturelles sensibles et, pendant le chantier, les périodes de reproduction de la faune. Des mesures de protection des sols sont également prévues pendant le chantier, affirment-ils.

Initiatives pas rentables

Les domaines de Leysin et des Mosses constituent un pôle essentiel pour le tourisme hivernal vaudois. Or, un hiver faiblement enneigé représente une perte de revenus estimée entre 6 et 18 millions de francs.

Actuellement, l’hiver finance le tourisme 4 saisons: VTT, randonnées, parapente, concerts ou gastronomie, les initiatives sont aussi nombreuses qu’invitantes. Malheureusement, elles ne sont aujourd’hui pas économiquement rentables. Elles le seront sans doute à l’horizon 2050, tout comme il a fallu au ski près de 40 ans pour devenir populaire.

Sécuriser les emplois

Au total, 43% du domaine skiable sera couvert par enneigement mécanique, un taux cependant inférieur à la moyenne suisse (54%) et aux voisins de la Suisse (90% en Italie, 70% en Autriche), est-il relevé.

L’objectif est de sécuriser les emplois locaux et les activités et de renforcer l’attractivité touristique des Alpes vaudoises. «De nombreux enfants vaudois ont appris à skier aux Mosses. Nous voulons que cette tradition se perpétue, en garantissant la neige à Noël ou lors des camps scolaires», confie Gretel Ginier, syndique d’Ormont-Dessous.

Ce projet est subventionné en partie par l’Etat de Vaud par l’entremise du Service de la promotion de l’économie et de l’innovation (SPEI), la Confédération et les communes. Il est donc stratégique pour garantir la pérennité de l’activité touristique et la transmission du patrimoine sportif de la région, conclut le communiqué.

Nouvelles oppositions probables

Interrogé par Keystone-ATS, Alberto Mocchi, secrétaire général de Pro Natura Vaud, relève que, comme lors des deux précédentes mises à l’enquête en 2023 et en 2024, il est fort probable que l’association, qui est en train d’étudier le dossier, fasse opposition.

«Sur le fond, nous estimons que ce type de projet est d’une autre époque. Consommer autant d’eau et d’énergie, sans compter les nuisances à la faune et à la flore, pour des canons à neige, ce n’est pas une bonne idée, à l’heure du tourisme 4 saisons et où le ski de moyenne montagne semble condamné», observe-t-il.

En 2024, TLML avait retiré afin de le remanier son projet initial visant à l’installation de 177 canons à neige et contre lequel des centaines d’oppositions avaient été déposées. Certaines canalisations destinées à alimenter en eau les canons depuis le lac de l’Hongrin – auraient dû traverser des prairies et pâturages secs, des zones soumises à des mesures de protection.