Les mystères de l’eau à la Maison de la rivière de Tolochenaz

Keystone-SDA

La Maison de la rivière à Tolochenaz (VD) propose une journée spéciale, dimanche 9 novembre, consacrée aux mystères de l'eau. Au programme: des ateliers scientifiques, jeux, balades sonores et diverses découvertes étonnantes pour petits et grands.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Venez écouter le chant des poissons, observer la vie minuscule cachée dans les mousses, construire une mini-station d’épuration ou encore explorer les trésors de nos rivières avec des scientifiques passionnés», annonce la Maison de la rivière, qui organise cet événement en partenariat avec l’Eprouvette – Laboratoire sciences et société de l’Université de Lausanne – et la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (HEPIA).

Avec cette journée spéciale, la Maison de la rivière invite à découvrir la richesse de la vie aquatique, comprendre les enjeux liés à sa préservation ou encore explorer les techniques scientifiques utilisées pour mieux connaître nos lacs et rivières.

