Les nantis utilisent plus souvent les sites comparatifs

Keystone-SDA

En Suisse, les personnes disposant d'un revenu et d'un niveau d'éducation élevés recourent nettement plus aux sites comparatifs que celles aux salaires plus modestes. Ce résultat provient d'un sondage représentatif mené par Comparis.

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(Keystone-ATS) Ainsi, trois quarts des ménages dont le revenu mensuel brut dépasse 8000 francs utilisent régulièrement des portails de comparaison tels que Comparis ou Booking.com. L’annonce a été faite mardi par le service de comparaison en ligne Comparis. Le nombre tombe à la moitié pour les ménages dont le revenu ne dépasse pas 4000 francs.

Une tendance similaire s’observe en fonction du niveau de formation. Trois quarts des personnes avec un niveau de formation élevé utilisent des portails de comparaison, contre un peu moins de 60% pour les personnes avec une formation faible ou moyenne.

«Ce sont précisément les ménages qui auraient le plus besoin d’un allègement qui risquent d’être laissés pour compte financièrement, déclare Michael Kuhn, expert financier chez Comparis, dans le communiqué.

Une explication avancée est que les personnes aux revenus plus modestes sont plus sceptiques à l’égard des portails de comparaison. De plus, selon M. Kuhn, les portails de comparaison exigent à la fois des compétences numériques et une compréhension des chiffres supérieure à la moyenne. Les sites devraient devenir plus simples, plus transparents et plus explicatifs afin de réduire les réticences et renforcer la confiance.

Les vacances en tête

Au cours des douze derniers mois, ces services ont été le plus souvent utilisés pour les offres de vacances (52%) et les caisses d’assurance maladie (37%). Suivent la recherche de biens immobiliers (28%), la comparaison des prix des biens de consommation (27%) et la recherche de véhicules (24%).

Avec un peu plus de 60%, Comparis est le portail le plus utilisé. Viennent ensuite Booking.com (56%), Immoscout24 (42%), Homegate (36%) et Autoscout24 (36%).

L’enquête représentative a été réalisée en avril par l’institut Innofact pour le compte de comparis.ch auprès d’un échantillon de 1031 personnes.