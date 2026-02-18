Les pourparlers de Genève sur l’Ukraine ont repris

Keystone-SDA

Les pourparlers entre les Etats-Unis, l'Ukraine et la Russie ont repris à Genève, selon une source proche des discussions. Mercredi matin, les délégations se sont à nouveau réunies à l'hôtel Intercontinental.

(Keystone-ATS) Mardi soir, les six heures de discussions politiques et militaires s’étaient terminées sans déclaration d’aucune des parties. L’émissaire américain Steve Witkoff a garanti plus tard sur les réseaux sociaux que celles-ci avaient permis «une avance significative».

Une source proche de la délégation russe avait fait état d’échanges «très tendus». Avant le début des pourparlers, le chef de la délégation ukrainienne Roustem Oumerov avait admis ne pas avoir «des attentes excessives». Le président américain Donald Trump a mis la pression sur Kiev, souhaitant un accord «rapide».

La délégation russe, emmenée par l’ancien ministre de la culture Vladimir Medinski, avait affirmé que la question des territoires de l’est de l’Ukraine serait abordée. Moscou souhaite récupérer l’ensemble du Donbass, y compris les territoires qui n’ont pas été pris par son armée, là où Kiev ne serait prête qu’à une possible zone de libre-échange.

L’Ukraine avait elle expliqué que la sécurité et les affaires humanitaires seraient au menu. Plusieurs conseillers à la sécurité nationale de pays européens étaient présents mardi dans les couloirs de l’hôtel.

Les pourparlers ont lieu alors que les affrontements se poursuivent sur le terrain. Les autorités ukrainiennes avaient dénoncé des attaques russes quelques heures avant que le dialogue démarre mardi à Genève.