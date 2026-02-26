Les pourparlers Iran/Etats-Unis vont se prolonger à Genève

Début d'un nouveau cycle de négociations entre l'Iran et les États-Unis à Genève Keystone-SDA

Iraniens et Américains sont à nouveau en dialogue indirect dans la résidence de Cologny (GE) de l'ambassadeur omanais à l'ONU à Genève. Ces pourparlers, considérés comme une dernière chance avant de possibles frappes américaines, vont se prolonger après une pause.

(Keystone-ATS) Le chef de la diplomatie Abbas Araghchi et les émissaires américains Jared Kushner et Steve Witkoff ont le point sur les propositions iraniennes sur le nucléaire. Washington souhaite un renoncement iranien à enrichir de l’uranium et une exportation des stocks actuels. Là où Téhéran aurait mis sur la table un moratoire et un déplacement partiel de ses capacités.

L’Iran répète ne pas vouloir l’arme nucléaire. De son côté, le président américain Donald Trump menace de frappes limitées sur ce pays. Ce à quoi Téhéran a répondu par des exercices militaires.

Le facilitateur omanais, le ministre des Affaires étrangères Badr al-Busaidi, a parlé «d’idées positives». Les deux parties ont fait une pause, alors que les Américains sont revenus à Genève pour une rencontre avec une délégation ukrainienne. «Nous espérons obtenir davantage d’avancées», ajoute le ministre.