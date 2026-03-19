Les prix de l’énergie doperont l’inflation, avertit Martin Schlegel

Keystone-SDA

Le conflit au Moyen-Orient a conduit la Banque nationale suisse (BNS) a revoir ses prévisions macroéconomiques, tout particulièrement celles liées à l'inflation.

2 minutes

(Keystone-ATS) «Avec la hausse des prix de l’énergie (…), l’inflation devrait augmenter de façon plus marquée au cours des prochains trimestres», indique jeudi le président du directoire Martin Schlegel.

Cette accélération devrait se limiter au court terme, à en croire le banquier central, qui s’est exprimé dans le cadre des décisions de politique monétaire de mars. L’appréciation du franc devrait permettre de circonscrire le renchérissement à moyen terme. La situation reste sous contrôle, puisque l’inflation «se situe dans la plage de stabilité des prix», souligne M. Schlegel.

Pour rappel, la BNS prévoit un renchérissement de 0,5% pour 2026, contre 0,3% jusqu’ici. Pour l’année prochaine, la prévision est ramenée à 0,5% de 0,6%.

La force du franc reste cependant l’une des principales préoccupations du patron de la BNS. «La valeur du franc pondérée par le commerce extérieur s’est (…) accrue d’environ 2,5% depuis la mi-décembre», a-t-il souligné. Cette appréciation a entraîné un «resserrement des conditions monétaires» qui «réduit l’inflation importée et ralentit la croissance».

La faiblesse des taux en Suisse diminue toutefois l’attrait des placements en francs, ce qui permet de relâcher une partie de la pression sur cette valeur refuge. «L’effet expansionniste du faible niveau des taux d’intérêt se reflète également dans la croissance robuste du crédit. Notre politique monétaire soutient ainsi l’activité économique», assure Martin Schlegel.

La patron de la BNS insiste sur l’augmentation des incertitudes conjoncturelles et monétaires. «Une appréciation rapide et excessive du franc représente un risque pour la stabilité des prix. Pour contrer ce risque, nous sommes davantage disposés à intervenir sur le marché des changes», conclut-il.