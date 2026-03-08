La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Les Suisses refusent à 71% l’initiative pour un fonds climat

Keystone-SDA

Les Suisses ont rejeté dimanche à 71% l'initiative populaire pour un fonds climat, selon la projection de gfs.bern. Le projet demandait au Conseil fédéral d'investir entre 4 et 8 milliards de plus par an pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) A Genève, la population a refusé à 58,3%. Ce taux s’élève à 69,2% à Zurich.

Le non est plus net ailleurs en Suisse. Les Fribourgeois ont rejeté le texte à 76,3%, les Valaisans à 78,3% et les Neuchâtelois à 70,6%, selon les premiers résultats. Le refus est encore plus fort à Schwyz (83,9%) et Soleure (80,2%).

L’initiative populaire portée par la gauche voulait que le gouvernement engage nettement plus d’argent afin d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Il aurait dû investir chaque année 0,5 à 1% du PIB suisse, soit entre 4 et 8 milliards de francs.

Ce fonds se serait ajouté aux 2 milliards annuels dont dispose déjà la Confédération pour protéger l’environnement. Il devait être alimenté jusqu’à ce que l’objectif de zéro émission nette de CO2 soit atteint.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision