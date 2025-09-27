La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Les troupeaux sont redescendus à Planfayon (FR)

Keystone-SDA

La traditionnelle désalpe s'est déroulée ce samedi à Planfayon (FR). En raison de la date tardive et des intempéries, cette 19e édition s'est déroulée sur fond de sommets enneigés.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) En dépit du temps, quelque 10’000 personnes sont venues assister au défilé des 21 troupeaux et de leurs bergers dans la cité de la Haute-Singine. Environ 1150 animaux – vaches, chevaux, chèvres, moutons et alpagas – portant des couronnes de fleurs et de feuillages ont ainsi regagné leurs quartiers d’hiver.

Dans son communiqué, le comité d’organisation se déclare très satisfait: «La désalpe 2025 a montré à quel point cette coutume est ancrée dans la région. L’interaction entre les hommes, les animaux, la musique et la gastronomie a rendu cette expérience inoubliable.»

Les organisateurs donnent rendez-vous au public le 26 septembre 2026 pour la prochaine édition, qui marquera aussi le 20e anniversaire de la désalpe de Planfayon.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision