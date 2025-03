Les vignes ensauvagées propagent la flavescence dorée

Keystone-SDA

La flavescence dorée, une maladie de la vigne redoutée, ne progresse pas seulement dans les vignobles. Une étude conjointe de l'Institut fédéral de recherches WSL et d'Agroscope montre que les vignes ensauvagées et certains insectes la propagent.

3 minutes

(Keystone-ATS) Son agent pathogène est un phytoplasme, c’est-à-dire une bactérie sans paroi cellulaire, transmis aux vignes par Scaphoideus titanus, une espèce américaine de cicadelle inféodée à la vigne. Les plantes infectées finissent par mourir, a indiqué mardi l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) dans un communiqué.

La maladie et sa gestion ont longtemps été considérées comme relevant exclusivement de l’agriculture et ont été étudiées par Agroscope, le centre de compétences de la Confédération pour la recherche agricole. Les scientifiques ont alors remarqué que la forêt voisine jouait également un rôle.

En effet, des lianes de vigne s’échappent régulièrement de vignobles mal entretenus, par exemple par manque de relève. Avec le temps, ces vignobles en friche peuvent se transformer en forêt: les lianes s’enroulent autour des arbres et sont un réservoir potentiel de la maladie, phénomène dont on connaissait peu de choses jusqu’à récemment.

Schémas similaires

Le WSL et Agroscope ont lancé un projet de recherche commun en 2016. Les équipes ont collecté des feuilles de vigne et des insectes sur treize parcelles de forêt où poussaient des vignes ensauvagées. Elles ont ensuite testé en laboratoire la présence du phytoplasme et comparé les propriétés génétiques des agents pathogènes des vignes ensauvagées avec celles des vignes cultivées.

Il s’est avéré que les vignes ensauvagées présentent des schémas d’infection similaires à ceux des vignobles. De plus, les agents pathogènes étaient génétiquement identiques sur les vignes ensauvagées et cultivées.

« Cela renforce notre crainte que la forêt soit également un réservoir d’infection, puisque les cicadelles transportent l’agent pathogène entre les vignobles et la forêt », explique Marco Conedera, chef de projet au WSL, cité dans le communiqué.

Propagation complexe

Selon les scientifiques, cela explique pourquoi la lutte menée jusqu’à présent avec des insecticides, l’élimination des pieds infectés et l’utilisation de pieds de vigne certifiés exempts d’agents pathogènes n’ont pas suffi à stopper la propagation dans les vignobles à proximité immédiate des forêts.

Les recherches ont par ailleurs montré qu’en plus de la cicadelle américaine, d’autres insectes, dont Orientus ishidae, originaire d’Asie, sont porteurs de phytoplasmes. Ce constat rend les voies de propagation de la maladie encore plus complexes, selon ces travaux publiés dans le Journal of Plant Pathology.

Pour Marco Conedera, « il est urgent de prendre des mesures de prévention et de détection précoce dans les autres régions viticoles de Suisse ». Cela n’implique pas nécessairement l’utilisation d’insecticides. Certaines formes d’entretien du paysage, par exemple l’élimination des vignes ensauvagées, pourraient également être très efficaces à titre préventif.

L’agent pathogène de la flavescence dorée est classé comme organisme de quarantaine en Suisse et dans l’Union européenne. L’annonce de cas suspects aux autorités compétentes et la lutte contre la maladie sont obligatoires.