Les Zurichois restreignent le droit des grandes villes au 30 km/h

Keystone-SDA

Les villes de Zurich et Winterthour perdent le droit d'introduire le 30 km/h sur leurs grands axes. Les citoyens du canton ont décidé de supprimer cette prérogative, selon des résultats encore provisoires.

(Keystone-ATS) Alors qu’il ne manque plus que les résultats du Kreis 11 de la ville de Zurich, les citoyens du canton ont approuvé dimanche à 56,8% une modification de loi qui prévoit l’interdiction d’abaisser la vitesse maximale à 30 km/h sur les routes principales, cantonales et intercommunales, sauf exceptions temporaires et limitées à de courts tronçons.

Les votants ont aussi approuvé à 50,5% le doublement d’un fonds de soutien à la construction de logements, de 180 millions à 360 millions de francs. Cette mesure tenait lieu de contre-projet à une initiative de la gauche qui exigeait un droit de préemption pour les communes en cas de vente importante de terrains ou de bâtiments. Ce texte-là a été rejeté à 59,3%.