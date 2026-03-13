L’Etat de Fribourg lance le chatbot IA de fr.ch

Keystone-SDA

Un outil innovant, développé à Fribourg et hébergé en Suisse, permet à la population d’accéder rapidement aux informations officielles du canton. Disponible de suite, le chatbot IA de fr.ch propose des "réponses précises, fondées sur des sources fiables et vérifiées". Son développement a coûté 62'000 francs.

(Keystone-ATS) Le chatbot analyse les questions posées et extrait automatiquement les contenus pertinents publiés sur le portail de l’Etat fr.ch, ainsi que dans la base de données de la législation fribourgeoise, a indiqué vendredi la Chancellerie d’Etat. Le périmètre sera progressivement étendu à d’autres institutions cantonales.

Il pourra s’agir de communes, par exemple, afin d’offrir un accès toujours plus «complet et cohérent à l’information publique». Le chatbot vise à rendre les contenus administratifs plus «compréhensibles» et à «renforcer la proximité entre l’Etat et la population», précise le communiqué.

Exactitude

Les réponses fournies sont systématiquement accompagnées de liens vers les sources officielles, afin de permettre de vérifier l’exactitude des informations. Les utilisatrices et utilisateurs peuvent par ailleurs transmettre directement leurs commentaires au sein de l’interface, contribuant ainsi à l’amélioration continue du service.

Basé sur la technologie de l’entreprise française Mistral AI, le chatbot est hébergé en Suisse. L’infrastructure technique est gérée par Infomaniak, la société genevoise spécialisée dans l’hébergement de données. Le développement de l’outil a été réalisé pour sa part par la société fribourgeoise Liip.

Anonymisation

Le chatbot sera amélioré au fil des expériences. Certaines réponses peuvent ainsi être incomplètes ou contenir des erreurs, comme toutes les réponses fournies au moyen de l’intelligence artificielle. Elles ne constituent pas des prises de position officielles. Les requêtes sont enregistrées de manière anonymisée.

Le développement du produit a coûté 62’000 francs pris au budget 2025. En plus de faciliter les recherches des utilisatrices et utilisateurs, il devrait permettre de réduire la charge de travail des collaborateurs de l’Etat de Fribourg chargés de répondre aux demandes de la population, relève la Chancellerie d’Etat.