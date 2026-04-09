Liban: la Suisse réclame la protection du personnel humanitaire

Keystone-SDA

La Suisse, en collaboration avec sept autres pays, tire la sonnette d'alarme face à la crise au Liban. Dans une déclaration commune, ces pays ont appelé à un arrêt immédiat des combats et à la protection des civils et du personnel humanitaire.

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(Keystone-ATS) Un groupe de pays, composé de la Suisse, de l’Australie, du Brésil, de la Colombie, de l’Indonésie, de la Jordanie, de la Sierra Leone et du Royaume-Uni se félicite jeudi du cessez-le-feu conclu entre les États-Unis, Israël et l’Iran. Les civils et les infrastructures civiles doivent être protégés contre les conséquences des hostilités.

Le nombre élevé de victimes civiles signalé mercredi souligne la nécessité urgente de protéger la population civile et le personnel humanitaire, ainsi que de respecter le droit international humanitaire en toutes circonstances, a écrit le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) sur la plateforme X, appelant à une désescalade immédiate et au dialogue.

Responsabilité et justice

Le personnel humanitaire doit être respecté et protégé. Les pays ont condamné les actions qui ont causé la mort de soldats de la force de maintien de la paix de l’ONU et accru les risques pour les travailleurs humanitaires dans le sud du Liban. Les attaques qui menacent la sécurité du personnel humanitaire doivent cesser, ont-ils écrit dans une déclaration commune.

En cas de violations du droit international qui portent préjudice au personnel humanitaire, la responsabilité et la justice sont essentielles. Les États ont rappelé une déclaration de plus de 100 nations datant de septembre 2025 sur la protection des travailleurs humanitaires dans les zones de conflit.

En mars dernier, la Suisse a débloqué 7,5 millions de francs pour l’aide humanitaire au Liban, en Syrie et en Iran. Parallèlement, la diplomatie suisse s’efforce de parvenir à une désescalade du conflit dans la région.