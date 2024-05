Ligne CFF Lausanne-Yverdon sous l’eau près de Chavornay (VD)

Keystone-SDA

2 minutes

(Keystone-ATS) En raison de la crue d’un ruisseau, le trafic ferroviaire a été interrompu jeudi après-midi entre Chavornay et Ependes (VD) sur la ligne Lausanne-Yverdon-les-Bains. Des bus de remplacement circulent. Les trains ne seront pas rétablis avant vendredi matin au plus tôt.

“Les travaux continuent”, a indiqué jeudi soir Jean-Philippe Schmidt, porte-parole des CFF, à l’émission Forum de la RTS, qui a précisé que les perspectives apparaîtraient plus clairement dans la soirée. Il a invité les voyageurs à consulter l’horaire des CFF en ligne.

“De l’eau recouvre les voies entre Essert-Pittet et Chavornay”, avait auparavant expliqué M. Schmidt à Keystone-ATS. Tous les trains sont supprimés. Des bus de remplacement circulent entre Chavornay et Yverdon-les-Bains, de même que depuis Morges directement jusqu’à Yverdon-les-Bains. Les voyageurs du trafic grandes lignes empruntent l’itinéraire par Fribourg et Berne.

Vers 13h30, la voie ferrée a été interrompue par l’inondation du ruisseau des Combes, situé entre Ependes et Chavornay. Les rails sont inondés sur une longueur d’environ 400 mètres, avec la présence de débris, détaillent les CFF.

Les travaux de déblaiement sont en cours. Le rétablissement de la ligne n’est pas prévu avant la fin de la soirée. Un contrôle de la voie ferrée sera effectué après les travaux de déblaiement.

Non loin, à Chavornay, le ruisseau Sadaz, qui charriait des morceaux de bois, a également débordé, rendant la chaussée impraticable, a indiqué la police cantonale vaudoise. La route a dû être provisoirement fermée.