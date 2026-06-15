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Lonza conclut un accord de licence avec Antharis Therapeutics

Keystone-SDA

Le sous-traitant pharmaceutique bâlois Lonza a conclu un accord de licence exclusif avec la société biopharmaceutique américaine Antharis Therapeutics. Cette collaboration permettra le développement de traitements contre les cancers gastro-intestinaux.

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1 minute

(Keystone-ATS) La collaboration entre Lonza et Antharis porte sur le développement de conjugués anticorps-médicament (ADC) dits «à double charge». Au lieu de transporter un seul agent anticancéreux, ces médicaments en transportent deux différents, explique lundi la société bâloise dans un communiqué.

Aux termes de l’accord, Antharis sera responsable de la recherche, des essais cliniques, de la production des médicaments et de leur commercialisation, tandis que Lonza fournira sa technologie ADC.

Lonza recevra des paiements initiaux, des paiements d’étapes et des royalties sur les ventes futures si les médicaments arrivent sur le marché.

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