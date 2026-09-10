Lonza construit une nouvelle usine aux Etats-Unis

Lonza construit une nouvelle usine aux États-Unis Keystone-SDA

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Lonza se lance dans la construction d'un site de production dévolu au séchage par atomisation aux Etats-Unis. L'usine, qui sera érigée à Bend, dans l'Etat de l'Oregon, devrait être fonctionnelle en 2029 et permettre la création de plus de 80 emplois.

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(Keystone-ATS) Le sous-traitant bâlois de l’industrie pharmaceutique souhaite ainsi renforcer sa présence à Bend et faire de ce site un «centre d’excellence en ingénierie des particules et en optimisation de la biodisponibilité», selon un communiqué publié jeudi. Le montant de l’investissement n’est cependant pas précisé.

Les nouvelles installations à Bend visent à répondre à une demande toujours plus soutenue pour le séchage par atomisation. Lonza affirme que son investissement dans l’Oregon lui permettra de s’imposer comme le premier sous-traitant pharma disposant de capacités à l’échelle commerciale dans ce domaine aux Etats-Unis.

Selon Lonza, les technologies de séchage par atomisation – qui permettent de transformer un liquide, une émulsion ou une suspension en poudre sèche et homogène – prennent de plus en plus d’importance dans le développement moderne des médicaments, en raison d’une complexité croissante des molécules et des défis liés à leur biodisponibilité.