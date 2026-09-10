La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Accès aux médicaments
Innovation en santé
Économie agricole
Les meilleures histoires
Newsletter
Podcast
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Restez en contact avec la Suisse
Podcast

Lonza construit une nouvelle usine aux Etats-Unis

Lonza construit une nouvelle usine aux États-Unis
Lonza construit une nouvelle usine aux États-Unis Keystone-SDA

Lonza se lance dans la construction d'un site de production dévolu au séchage par atomisation aux Etats-Unis. L'usine, qui sera érigée à Bend, dans l'Etat de l'Oregon, devrait être fonctionnelle en 2029 et permettre la création de plus de 80 emplois.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le sous-traitant bâlois de l’industrie pharmaceutique souhaite ainsi renforcer sa présence à Bend et faire de ce site un «centre d’excellence en ingénierie des particules et en optimisation de la biodisponibilité», selon un communiqué publié jeudi. Le montant de l’investissement n’est cependant pas précisé.

Les nouvelles installations à Bend visent à répondre à une demande toujours plus soutenue pour le séchage par atomisation. Lonza affirme que son investissement dans l’Oregon lui permettra de s’imposer comme le premier sous-traitant pharma disposant de capacités à l’échelle commerciale dans ce domaine aux Etats-Unis.

Selon Lonza, les technologies de séchage par atomisation – qui permettent de transformer un liquide, une émulsion ou une suspension en poudre sèche et homogène – prennent de plus en plus d’importance dans le développement moderne des médicaments, en raison d’une complexité croissante des molécules et des défis liés à leur biodisponibilité.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision