Los Angeles: Trump ordonne de nouvelles opérations anti-immigration

Keystone-SDA

Le président américain Donald Trump a ordonné dimanche de nouvelles opérations anti-migrants dans les principales villes démocrates des Etats-Unis. Il annonce le "plus grand programme d'expulsions de l'histoire".

(Keystone-ATS) « Nous devons redoubler d’efforts pour arrêter et expulser les étrangers illégaux des plus grandes villes américaines comme Los Angeles, Chicago et New York, où des millions d’étrangers illégaux habitent », a-t-il déclaré sur son réseau Truth Social.