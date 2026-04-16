Lufthansa ferme CityLine, kérosène et conflits sociaux en cause

Keystone-SDA

Le premier groupe de transport aérien européen Lufthansa a annoncé jeudi mettre fin à l'activité de sa filiale régionale CityLine en raison de la hausse des prix du kérosène, liée à la guerre au Moyen-Orient, et de coûts entraînés par les mouvements sociaux.

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(Keystone-ATS) Lufthansa a annoncé le «retrait définitif de l’offre de Lufthansa CityLine avec effet immédiat», arguant de «la forte hausse des prix du kérosène, qui ont plus que doublé par rapport à la période précédant la guerre en Iran, ainsi que de l’augmentation des charges supplémentaires liées aux conflits sociaux».

La décision intervient en pleine semaine de grève dans le groupe, à l’appel des pilotes mais aussi du personnel de cabine à propos notamment de la rémunération et des retraites.

Le groupe a expliqué vouloir retirer les appareils gourmands en carburant, d’autant plus chers à exploiter avec la flambée des prix du kérosène liée au conflit au Moyen-Orient.

«L’objectif est recentrer plus clairement nos plateformes de court et moyen-courrier et de les rendre plus compétitives», a affirmé le directeur financier de Lufthansa, Till Streichert, cité dans un communiqué.

Cette annonce s’inscrit dans un plan plus large en trois étapes de réduction de l’offre du groupe, qui détient un grand nombre de compagnies.

Dans un premier temps, à partir de samedi, «les 27 avions opérationnels de Lufthansa CityLine seront définitivement retirés du programme afin de réduire les pertes supplémentaires de cette compagnie déficitaire», selon le communiqué.

Puis, d’ici la fin de l’été, Lufthansa veut réduire ses «capacités long-courrier» au sein du groupe de quatre Airbus A340-600 et de deux Boeing 747-400.

Dernière étape à l’hiver prochain: l’entreprise réduira l’offre du programme court et moyen-courrier de sa marque historique Lufthansa de cinq avions.

Dans le même temps, neuf avions supplémentaires seront alloués à une autre filiale de Lufthansa, Discover Airlines, selon le communiqué.

Lufthansa a également annoncé vouloir davantage réduire ses coûts administratifs, avec des économies concernant «les recrutements, les événements internes et les prestations de conseil externes», qui complèteront le plan déjà annoncé de suppression de 4000 postes administratifs au sein du groupe d’ici à 2030.