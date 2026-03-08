Mélanie Wyss et Laetitia Morandi réélues à Morges

Keystone-SDA

La syndique PLR Mélanie Wyss et la sortante Vert'libérale Laetitia Morandi ont dominé le 1er tour de l'élection communale à Morges. Elles sont d'ores et déjà réélues à la Municipalité.

1 minute

(Keystone-ATS) Mélanie Wyss est arrivée en tête avec 51,2% des suffrages, avec seulement 21 voix d’avance sur sa collègue de l’Alliance du centre droit. Derrière les deux sortantes, aucun des dix autres candidats n’a obtenu la majorité absolue.

Dans l’ordre suivent Laure Jaton (PS), Pascal Gemperli (Vert), Mélanie Mojon (Entente morgienne), Patrick Zurn (PLR), Camille Robert (PS), l’indépendant et ex-PLR Laurent Pellegrino, Floriane Wyss (PLR), Nicolas Heredia (PS), Jean-Bernard Thüler (POP) et Pierre Lukaszewski (UDC).

Ce bloc de dix candidats est relativement compact, de quoi augurer un 2e tour à suspense le 29 mars.

Lors des dernières élections en 2021, la droite alliée au centre avait renversé la majorité de gauche au 2e tour en obtenant cinq sièges sur sept.

Dimanche, le taux de participation s’est élevé à 42,7%.