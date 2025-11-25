Martigny: un budget 2026 marqué par d’importants investissements

Le budget 2026 de Martigny présente un excédent de charge de 4,1 millions de francs. Cette situation s'explique par d'importants investissements prévus par la Ville pour la période 2024-20229, soit près de 100 millions de francs.

(Keystone-ATS) «Nous poursuivons notre très gros cycle d’investissements entamé l’an dernier, tout en ayant une volonté de maîtriser nos coûts (ndlr: 134 millions de francs de charge pour 2026)», a confirmé la présidente Anne-Laure Couchepin Vouilloz mardi devant la presse.

En 2026, les investissements nets atteindront 22 millions de francs et la marge d’autofinancement, 7 millions de francs. La commune devra recourir à l’emprunt pour couvrir son insuffisance de financements de 15 millions de francs.

«La Ville conserve une fortune de près de 50 millions de francs. Nous n’avons donc aucune volonté d’augmenter les impôts», a résumé Anne-Laure Couchepin-Vouilloz. Par contre, les taxes sur les eaux usées subiront une hausse.

Vers un déménagement du tribunal

L’exécutif octodurien va proposer à son conseil général de racheter l’hôtel Clerc. En cas d’acceptation le 9 décembre, la bâtisse sera transformée pour accueillir, courant 2026, le tribunal des districts de Martigny et de St-Maurice, ainsi que l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA). Entre l’achat du bâtiment et les travaux, il en coûterait 10 millions de francs au ménage communal.

«Les locaux actuels du tribunal, situés au 2e étage de l’Hôtel-de-Ville seraient alors dévolus à notre police municipale afin de bénéficier de davantage de confort pour sa partie administrative», a encore précisé la présidente.

Augmentation des charges liées

La future mise à l’enquête du centre scolaire de la Bâtiaz, la suite de la modernisation de la piscine municipale qui continuera d’être soutenue par la Fondation Léonard Giannada, et la création de la société MyStepSA, dont l’objectif est de moderniser en profondeur la station d’épuration de la cité, via une structure régionale, sont les autres principaux investissements prévus pour 2026.

Au niveau des charges, le budget de l’an prochain est marqué par une augmentation massive de la participation de Martigny aux frais de traitement du personnel enseignant au niveau de l’école obligatoire (+ 800’000 francs), la progression des charges liées au subventionnement cantonal dans le domaine du social ainsi qu’au niveau du soutien aux EMS.