Martin Pfister impressionné par la rapidité d’action de la Finlande

Keystone-SDA

Le ministre de la défense Martin Pfister s'est rendu en Finlande pour s'informer sur l'aggravation de la menace à la frontière avec la Russie. Il s'est dit impressionné par le rythme auquel le pays nordique se réarme. Et d'estimer que la Suisse doit aussi se préparer.

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(Keystone-ATS) Le ministre finlandais de la défense Antti Häkkänen a évoqué une «situation très menaçante» lors de leur rencontre, a indiqué M. Pfister mardi lors d’un entretien téléphonique avec Keystone-ATS. C’est pourquoi la Finlande a également adhéré à l’OTAN. Ce pays nordique estime que la sécurité internationale est menacée.

A Helsinki, M. Pfister s’est dit impressionné par la rapidité d’action de la Finlande. «Nous avons des leçons à tirer d’eux.» La conception d’une sécurité globale y est très ancrée dans la société.

En Suisse aussi, la volonté d’aller de l’avant est présente, a déclaré M. Pfister. Ses homologues comprennent toutefois parfaitement que les processus politiques fonctionnent plus lentement en Suisse.