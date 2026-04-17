Matériel de guerre: le peuple suisse votera sur la loi assouplie

Keystone-SDA

Les Suisses voteront sur les assouplissements validés par le Parlement en matière d'exportation et de réexportation de matériel de guerre. Une alliance composée du PS, des Vert-e-s, du PEV et d'ONG a déposé vendredi un référendum muni de plus de 75'000 signatures.

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(Keystone-ATS) L’assouplissement de la loi sur le matériel de guerre permet un «passe-droit total» en matière d’exportation dans 25 pays dont les Etats-Unis, critique le comité dans un communiqué. Dans le même temps, elle interdit explicitement la livraison d’armes à l’Ukraine, attaquée par la Russie.

Les référendaires parlent de modification «absurde» qui profite à l’industrie de l’armement. Ils refusent que des armes suisses ne se retrouvent dans des conflits civils et internationaux ou entre les mains de régimes violant gravement les droits humains. «La Suisse ne doit pas attiser les guerres dans le monde en livrant des armes à des régimes autoritaires.»

L’alliance regroupe une vingtaine d’organisations. Elle avait lancé la récolte de signatures en début d’année après l’adoption en décembre de la loi.