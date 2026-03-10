Matériel de vote authentique distribué dans les écoles bernoises

Keystone-SDA

Les écoles du canton de Berne devraient recevoir gratuitement du matériel de vote authentique pour contribuer à l’éducation à la citoyenneté. Ce matériel serait présenté de façon claire comme du matériel didactique pour écarter tout danger de confusion avec les documents officiels.

(Keystone-ATS) Cette proposition figure dans une motion soutenue par tous les partis représentés au Grand Conseil. Pour les signataires du texte, l’utilisation de matériel authentique augmente considérablement les effets pédagogiques par rapport à du matériel purement fictif. Les élèves peuvent s’exercer sur des supports réalistes et comprendre ainsi le fonctionnement des processus d’élection et de votation.

Les écoles sont tenues de permettre aux élèves de participer de façon active à la communauté démocratique et de les familiariser avec les processus politiques, soulignent les motionnaires. Les plans d’étude de la formation professionnelle et de la formation gymnasiale mettent aussi l’accent sur les connaissances civiques.

Dans sa réponse à la motion, le Conseil-exécutif se dit disposé à créer les bases légales et organisationnelles nécessaires pour permettre dans les écoles l’accès à cet instrument d’éveil à la démocratie. Pour des raisons financières, il souhaite toutefois limiter la distribution du matériel à un scrutin par année. La mise en œuvre ne serait possible qu’en 2027 au plus tôt.