Matt Brittin, ancien dirigeant de Google, nommé à la tête de la BBC

Keystone-SDA

Matt Brittin, un ancien dirigeant de Google, a été nommé directeur général de la BBC, près de cinq mois après la démission de Tim Davie, à la suite d'un montage trompeur d'un discours de Donald Trump, a annoncé mercredi le groupe audiovisuel public britannique.

1 minute

(Keystone-ATS) M. Brittin, 57 ans, est «un dirigeant hors pair qui possède les compétences nécessaires pour guider l’organisation à travers les nombreux changements qui s’opèrent sur le marché des médias», a déclaré le président de la BBC Samir Shah, cité dans un communiqué.