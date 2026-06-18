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MCH crée à Bâle un nouveau salon international de montres et bijoux

Keystone-SDA

Le groupe MCH va lancer à Bâle un nouveau salon international de l'horlogerie, de la bijouterie et des pierres précieuses, en association avec Informa Markets. La première édition de "Basilia Jewellery & Watch Fair" est prévue pour avril 2027.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Ce nouveau salon professionnel vise à combler une lacune majeure sur le marché européen en offrant une plateforme d’échange aux acteurs des secteurs de la bijouterie, de l’horlogerie et des pierres précieuses, annonce jeudi dans un communiqué le groupe MCH, organisateur de la foire Art Basel.

Le premier salon «Basilia» doit se tenir dans le hall 2 du centre d’exposition et de congrès de Bâle et réunira plus de 400 exposants, selon ses promoteurs. La manifestation met directement en relation les acheteurs et les fournisseurs spécialisés.

Pour mémoire, le géant de l’événementiel MCH a organisé pour la dernière fois le prestigieux salon horloger Baselworld en 2019.

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