Message d’espérance lors de la messe à Crans-Montana

Keystone-SDA

Des centaines de personnes ont assisté dimanche à Crans-Montana à une messe rendant hommage aux victimes de l'incendie de Nouvel An. L'évêque de Sion, Jean-Marie Lovey, et le pasteur réformé Gilles Cavin ont souhaité faire passer un message d'espérance.

(Keystone-ATS) Cette célébration, regroupant notamment de nombreux représentants religieux et des politiques, avait pour but de rendre hommage aux victimes, mais aussi de réconforter les personnes touchées par l’incendie du bar «Le Constellation».

Devant l’assemblée, le pasteur Gilles Cavin, président du Synode suisse, s’est adressé aux jeunes, nombreux dans la chapelle. «Ce que vous vivez, ce que vous ressentez a de l’importance», leur a-t-il dit.

«N’ayez pas peur de mettre des mots sur vos émotions, sur vos peurs, vos colères et votre tristesse. Osez parler, osez demander de l’aide, osez vous appuyer sur d’autres. Demander ou accepter d’être épaulé est un acte de courage», a-t-il ajouté.

Chercher la lumière

De son côté, Mgr Lovey a souligné dans son homélie qu’il était «insupportable de demeurer dans l’obscurité de la souffrance, de la mort, dans le noir du non-sens». Et d’appeler tout un chacun à chercher la lumière.

La messe, regroupant 300 personnes dans la chapelle et suivie par une importante foule à l’extérieur, dont des pompiers, avait commencé avec le chant «Gloria». La période de l’Epiphanie est en général un moment de joie et d’espérance chez les catholiques. Une réalité qui contraste avec la situation terrible vécue à Crans-Montana, mais qui doit aussi permettre à tout un chacun de garder espoir, a souligné Mgr Lovey.

Une marche silencieuse a suivi la cérémonie. Elle a regroupé plus d’un millier de personnes, selon une journaliste de Keystone-ATS sur place. Les participants devaient rejoindre le centre de Crans-Montana, toujours en souvenir des victimes du drame, qui a fait 40 morts et 119 blessés selon le dernier bilan.