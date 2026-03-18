Mise à l’enquête pour le Parc du chocolat Cailler à Broc (FR)

Keystone-SDA

Quatre ans après son lancement, le projet de Parc du chocolat Cailler à Broc (FR) franchit un cap avec sa mise à l'enquête publique par la commune avant fin mars. L'investissement total de 400 millions permettra d'accueillir à terme un million de visiteurs par an.

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(Keystone-ATS) Le projet actualisé, présenté mercredi par l’association Gruyère-Chocolat, intègre les remarques émises par les autorités et les parties prenantes. Il ambitionne de valoriser le «patrimoine culturel et industriel unique» du site et la fabrication du chocolat propriété de Nestlé.

Directement accessible en train, le parc sera relié par une télécabine à un parking souterrain hors site, sur la zone dite «En Liaubon». Il sera complété par une offre hôtelière «variée», devant inciter les touristes à prolonger leur séjour en Gruyère.

Lancées à fin 2023, les procédures d’examen préalable ont permis de consulter les services et commissions compétentes de la commune de Broc, de l’Etat de Fribourg et de la Confédération, ainsi que les organisations de protection de la nature et de l’environnement.