Mobilisation fribourgeoise en faveur de la protection de l’enfance

Keystone-SDA

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Le Conseil d'Etat fribourgeois est invité à organiser dans les plus brefs délais, mais au plus tard jusqu'à la fin 2027, des Etats généraux de la protection de l'enfance. Cette demande émane de "Plateforme 0-25", un espace créé par des professionnels issus d’une dizaine d’institutions actives dans la protection de l’enfance comme les foyers et les structures d’accueil.

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(Keystone-ATS) Un courrier à l’intention du Conseil d’Etat à ce sujet est d’ores et déjà parti, annonce vendredi le syndicat des services publics SSP Région Fribourg. Cette plateforme cantonale de la protection de l’enfance destinée à favoriser les échanges et la mobilisation entre les acteurs du réseau a été créée lors d’une assemblée le 17 septembre.

Depuis de nombreuses années, le personnel du service de l’enfance et de la jeunesse alerte sur les manques de postes et de moyens dans la prise en charge des enfants victimes de violences physiques ou psychiques, poursuit le SSP Région Fribourg. Il déplore aussi des lacunes dans le soutien et l’accompagnement de l’enfant.

Les professionnels observent une complexification croissante des situations. De plus en plus d’enfants présentent simultanément des besoins éducatifs importants et des fragilités psychiques qui exigent des prises en charge spécialisées et coordonnées.

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