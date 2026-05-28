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Modeste hausse du nombre d’emplois en Suisse au 1er trimestre

Keystone-SDA

Le marché du travail en Suisse a enregistré des variations ténues au premier trimestre, indique jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS). La pénurie de main d'oeuvre qualifiée a quelque peu faibli par rapport au dernier partiel 2025.

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(Keystone-ATS) Le nombre d’emplois atteint 5,54 millions, en légère progression de 0,5% sur un an, précise l’OFS dans un communiqué.

Les femmes occupaient 46,8% des postes en Suisse. Le nombre d’emplois à temps partiel s’élevait à 2,3 millions, dont 69,3% étaient dévolus à des femmes, précise le communiqué.

Les statisticiens fédéraux communiquent également le volume de l’emploi calculé en équivalent plein temps, qui a atteint 4,32 millions de postes, stable sur un an (+0,3%). Sur ce total, les femmes ne représentaient plus que 40,8%.

Dans le secteur secondaire, soit l’industrie et la construction, le volume de l’emploi a fait du surplace (+0,1%) à 1,13 millions. Une hausse plus marquée (+0,6%) est constatée pour le tertiaire (services), à 4,41 millions.

Sur la base de chiffres désaisonnalisés, l’effectif des entreprises a grappillé 0,4% sur trois mois, les secteurs secondaire (+0,1%) et tertiaire (+0,5%) évoluant différemment.

Les entreprises ont annoncé 98’200 postes vacants au premier trimestre, en augmentation de 5,0% en rythme annuel et couvrant 1,7% du volume de l’emploi en Suisse. Cette progression a davantage affecté le secondaire (+6,8%) que le tertiaire (+4,5%).

Par ailleurs, la pénurie de spécialistes s’est légèrement atténuée selon les chiffres de l’OFS, qui a enregistré une baisse de 2 points de pourcentage à 34,3% de la proportion d’entreprises rencontrant des difficultés à recruter du personnel qualifié. La situation n’a que peu varié pour le secteur secondaire (-0,5 point), contrairement au tertiaire (-2,4 points).

Les perspectives s’avèrent plutôt favorables pour les mois à venir, puisque les entreprises qui prévoient d’accroître leurs effectifs représentaient 11,0% de l’emploi total, contre 10,1% au trimestre précédent. Les sociétés qui anticipent de couper dans leur masse salariale couvrent 4,8% des emplois totaux (5,2% précédemment). L’indicateur des prévisions d’évolution de l’emploi a ainsi pris 0,8% à 1,03 point.

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